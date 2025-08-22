Нарушение было выявлено на площадке одного из туристических объектов Янтарного края

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Полицейские в Калининградской области привлекли к ответственности организацию за пропаганду нетрадиционных ценностей. Нарушение выявили на площадке одного из туристических объектов, сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД региона.

"В Калининградской области полицейские привлекли к ответственности организацию за пропаганду нетрадиционных ценностей <...>. Нарушение было выявлено на площадке одного из туристических объектов Янтарного края, специализирующегося на проведении различных исторических реконструкций и фестивалей. Сотрудники ОМВД России "Зеленоградский" установили, что в помещении организаторы разместили атрибуты одной из субкультур", - сказано в сообщении.

В отношении организации составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). По ней юрлицу может грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, в ходе мониторинга СМИ и интернета в одном из пабликов организации нашли фотографии непристойного характера. Составлен протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 1 млн до 4 млн рублей. Собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.