Предпринимателя приговорили к четырем годам условно

УФА, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил 42-летнего предпринимателя к четырем годам условно за подделку документов и мошенничество с установкой могильных плит ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службу УФСБ по республике.

"УФСБ России по Центральному военному округу выявлены факты противоправной деятельности [предпринимателя] 1983 года рождения, осуществившего хищение чужого имущества и подделку документов", - говорится в сообщении.

Верховный суд Башкирии признал предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и ч. 4 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года.

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы бизнесмен самостоятельно находил в интернете списки погибших ветеранов ВОВ и боевых действий, после чего изготавливал надгробные памятники и мемориальные плиты.

"Не имея достоверных сведений о месте захоронения части лиц из обнаруженного списка, он уничтожил или повредил памятники на заброшенных могилах посторонних лиц и заменил их на вновь изготовленные могильные плиты ветеранов ВОВ. В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудниками УФСБ получены доказательства использования компьютерных графических редакторов при изготовлении части отчетных документов, таких как заявки от имени несуществующих родственников погибших и фотофиксации установленных надгробий. На основании представленных фиктивных документов Военным комиссариатом Башкирии 42-летнему предпринимателю перечислены денежные компенсации за якобы оказанные услуги", - говорится в сообщении.

В ходе судебных заседаний бизнесмен полностью признал вину и возместил материальный ущерб Минобороны России на общую сумму 1 844 750 рублей.