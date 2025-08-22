Бойцы "Барс-Белгород" прикрыли ремонтную бригаду, уничтожив дрон ВСУ

Рабочие занимались восстановлением кабеля и трансформатора в Шебекинском округе Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Подразделение "Барс-Белгород" обеспечило прикрытие ремонтной бригады, которая занималась восстановлением кабеля и трансформатора в Шебекинском округе Белгородской области. В небе был уничтожен дрон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Боевая работа нашего подразделения "Барс-Белгород" в приграничье. Группа сопровождения прикрывала ремонтную бригаду, которая занималась восстановлением кабеля и трансформатора в Шебекинском округе. В этот момент обнаружен и уничтожен дрон ВСУ. Спасибо за службу", - написал губернатор.