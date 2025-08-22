Также повреждены 33 жилых дома и 14 объектов гражданской инфраструктуры

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в ДНР в результате атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Красногвардейском районе Макеевки при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил ребенок - мальчик 2012 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

В Петровском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1991 года рождения, в поселке Доля из-за атаки ударного БПЛА ранен мужчина 1989 года рождения.

"В результате применения противником РСЗО калибром 122 мм в Центрально-городском районе Горловки тяжелое ранение получил сторож медицинского учреждения - мужчина 1957 года рождения", - добавил Пушилин.

Повреждены 33 жилых дома и 14 объектов гражданской инфраструктуры.