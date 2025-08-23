Среди них ребенок

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом столкновении ранним утром в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по региону.

"По предварительным данным, в районе 56 км федеральной автодороги А-370 "Уссури" водитель Toyota Noah, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, увидел дерево на краю проезжей части, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовым Mitsubishi Canter. В результате ДТП три пассажира Toyota Noah умерли на месте происшествия до приезда скорой помощи: женщина 1980 года рождения, мужчина 1969 года рождения, девочка 2009 года рождения", - сообщили Госавтоинспекции.

Водитель и еще один пассажир Toyota Noah получили травмы и госпитализированы в районную больницу. Это мужчина 2004 года рождения и девочка 2012 года рождения. Все пассажиры заднего ряда кресел в Toyota Noah не были пристегнуты ремнями безопасности. Семья направлялась из Амурской области на море.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура Хабаровского края контролирует ход проверки и оценивает соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.