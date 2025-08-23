Пенсионерка ушла за ягодами, но так и не вернулась

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Полицейские, волонтеры и добровольцы ищут 67-летнюю женщину, пропавшую в лесу в Красноярском крае около трех недель назад. Пенсионерка ушла за ягодами, но домой так и не вернулась, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Поступило сообщение о том, что женщина 1958 года рождения ушла в лес за ягодами в районе СНТ "Еловый ручей" Большеулуйского района и не вернулась", - сказали в ведомстве.

В ее поиске задействованы сотрудники полиции, волонтеры-поисковики и добровольцы. По информации полиции, ушла в лес она еще 6 августа, заявление о ее пропаже поступило 15 августа.

Как уточнили ТАСС в полиции, в поиске задействованы 34 полицейских и 40 волонтеров. Приметы женщины - рост 160 см, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза серо-голубые.