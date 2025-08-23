Альпинист Илим Карыпбеков рассказал, почему спасатели развернулись

БИШКЕК, 23 августа. /ТАСС/. Спасательная группа, отправленная на пик Победы в Киргизии для помощи застрявшей там российской альпинистке Наталье Наговициной, остановилась на отметке 6 100 м. Об этом сообщил киргизский альпинист Илим Карыпбеков, опубликовав видео одного из спасателей Андрея Алипова.

"Всем тем, кто говорит почему спасатели развернулись. Второй лагерь Победы расположен на высоте 5 970 метров, а третий, на высоте 6 400-6 500 метров. Ребята дошли примерно на 6 100 метров. Теперь представьте себе, в каких условиях находилась Наталья на высоте 7 140 метров", - написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).