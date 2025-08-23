Задержанный также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Саратовской области соучастника убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Саратовской области задержан гражданин России 1976 г. р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Я. Я.", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный также причастен к "сбору и передаче противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области".

ФСБ установила, что в июле 2023 года в мессенджере WhatsApp задержанный инициативно вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он согласился на осуществление деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) и ч. 6 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ добавили, что сейчас проводятся следственные действия с целью квалификации деяний задержанного по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Генерал Москалик погиб 25 апреля в подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день. Им оказался имеющий вид на жительство на Украине и завербованный СБУ Игнат Кузин. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Он полностью признал вину и сообщил, что за совершение теракта ему обещали заплатить $18 тыс. Сейчас Кузин содержится под стражей.