МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение на вторую половину для субботы и воскресенье объявлено в Хакасии. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

"Согласно штормовому предупреждению <…> среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: во второй половине дня 23 августа и в течение суток 24 августа по Республике Хакасия местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, при грозе шквалистые усиления ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Также в воскресенье ожидается ухудшение погоды в центральных и южных районах соседнего Красноярского края. По информации управления МЧС по краю, ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.