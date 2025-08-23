Заведено уголовное дело о халатности

ЧИТА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в Чите. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

"Вечером 21 августа несколько безнадзорных собак напали на четырехлетнюю девочку в Чите. С укушенными ранами ребенок госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "Следователи допросят должностных лиц <...>, затребуют необходимые документы", - отметили в ведомстве.