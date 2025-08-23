Остальным двоим, включая ребенка, назначено амбулаторное лечение

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали одного из пострадавших при атаке ВСУ с применением беспилотников на Волгоградскую область, остальным двоим, включая ребенка, назначено амбулаторное лечение, сообщили журналистам в администрации региона.

"По информации облздрава, всем оказывается необходимая медицинская помощь: двое, в том числе ребенок, направлены на амбулаторное лечение; один пострадавший остается в стационаре, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области ВСУ была совершена попытка массированной атаки с использованием беспилотников, которая была отражена силами ПВО Минобороны РФ. Как сообщал губернатор Андрей Бочаров, один из БПЛА упал в городе Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома, в результате было повреждено остекление, пострадали трое жителей, один из них - ребенок.