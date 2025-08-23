В Белгородской области после удара БПЛА ВСУ погиб один человек

Еще один человек получил ушиб ноги

БЕЛГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате удара беспилотника ВСУ по территории Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Репяховка в результате целенаправленного удара ВСУ с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами", - сказано в сообщении.

Также, по данным Гладкова, еще один мирный житель получил травмы в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве. "Слава Богу, мужчина получил только ушиб ноги. В Ракитянской ЦРБ ему оказана помощь. Госпитализация не потребовалась, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено", - отметил Гладков.

Как ранее сообщал глава региона, за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области порядка 90 БПЛА и 66 боеприпасов.