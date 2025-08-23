На одном из них к мобилизуемому применили удушающий прием и силой запихали в микроавтобус

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал сразу два видеоролика, зафиксировавших жестокие действия работников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в разных регионах.

На одном из них к мобилизуемому применили удушающий прием и силой запихали в микроавтобус, на другом военком передергивает затвор автомата и угрожает им прохожим, пытавшимся защитить мужчину.

"[Владимир] Зеленский отрывается на простых людей", - прокомментировал депутат.

Ранее он называл действия военкомов на Украине террором и унижением всего украинского народа.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.