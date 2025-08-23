Они эквивалентны терроризму, пишет газета il Fatto Ouotidiano

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Обвинения украинскому гражданину Сергею Кузнецову, задержанному в Италии по ордеру Германии по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков", для итальянского правосудия эквивалентны обвинениям в терроризме. Об этом пишет газета il Fatto Ouotidiano, ссылаясь на судебные акты.

По ее данным, обвинение, предъявляемое в Германии задержанному - "Антиконституционная диверсия", - в Италии соответствует статье 280 бис уголовного кодекса "Террористический акт с применением взрывчатых средств" с отягчающими обстоятельствами, предусмотренными в статье 434 "Преднамеренное повреждение конструкций и нанесение вреда". Кузнецов, ордер на арест которого был выписан германской Генпрокуратурой 18 августа, должен быть передан Германии, где предстанет перед следствием. Суд ему также предстоит в Германии.

Как ранее сообщил журналистам его адвокат Лука Монтебелли, решение об экстрадиции может быть принято 3 сентября, когда назначено следующее заседание суда Болоньи. Как он пояснил ТАСС, любое решение может быть оспорено в вышестоящих итальянских судебных инстанциях. По данным il Fatto Quotidiano, уже идут контакты по линии министерства юстиции, чье согласие нужно для экстрадиции.

Ранее итальянский суд постановил оставить задержанного под стражей. Сам он отрицает причастность к подрыву "Северных потоков". Он также отказался от добровольной высылки в Германию.

Германский телеканал ARD, а также газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit со ссылкой на ордер на арест украинца сообщали, что Кузнецов мог руководить операцией. По их данным, в диверсионную группу входили 7 человек, которые использовали парусную яхту "Андромеда". Кузнецов, по данным итальянской газеты il Fatto Quotidiano, имеет документ на имя Сергея Кулинича, выданный украинскими властями. Это, по рассуждению издания, может указывать на связь мужчины, который, по некоторым данным, до 2015 года работал на украинские спецслужбы, со спецназом ВСУ. Кузнецов был задержан 21 августа итальянскими карабинерами под Римини в одной из местных гостиниц, куда приехал с семьей, после получения сигнала о его нахождении в Италии от германских правоохранительных органов.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.