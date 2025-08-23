Арестованные вымогали у него более 6 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал шестерых жителей Дагестана, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него более 6 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 23 суток, то есть по 13 октября включительно", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, 10 июня подозреваемые похитили жителя Махачкалы и доставили его в специально оборудованное помещение, расположенное в Хасавюртовском районе. Соучастники применили в отношении мужчины физическое насилие, вынудив его согласиться на требования о передаче им 6,5 млн рублей. После получения согласия мужчину освободили.