Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. БПЛА прилетел в ЖК "Огни залива" в Санкт-Петербурге, в результате повреждены два окна. Пострадавших нет, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

"Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК "Огни Залива". Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета", - отметил он.

По его словам, капитальные конструкции фасада не повреждены, пострадавших нет.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красносельском районе обезврежен беспилотник. Также сообщалось о сбитом беспилотнике в Пушкинском районе.