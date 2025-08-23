После смерти пострадавшего статья была ужесточена

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Обвиняемым в смертельном избиении 20-летнего футболиста любительского ФК "Русская община Щелково" в Подмосковье грозит до 15 лет колонии.

Как сообщили в ГСУ по Московской области, по факту случившегося расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Утром 17 августа на Пролетарском проспекте в Щелкове группа молодых людей напала на 20-летнего футболиста. В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали. Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. После смерти пострадавшего статья, по которой расследуется уголовное дело, была ужесточена.

В полиции Подмосковья сообщали, что в Нижнем Новгороде задержаны двое подозреваемых в избиении 20-летнего молодого человека, еще один задержан почти сразу после случившегося.