Более сотни журналистов ведущих мировых СМИ ранее подписали петицию с требованием о предоставлении прессе доступа на территорию Газы без каких-либо предварительных условий

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Не менее 240 журналистов погибли в секторе Газа с октября 2023 года. С таким утверждением выступило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве.

"Число работников СМИ, погибших с начала вооруженного конфликта в Газе, выросло до 240", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

4 августа более сотни журналистов ведущих мировых СМИ подписали петицию с требованием о предоставлении прессе доступа на территорию Газы без каких-либо предварительных условий. Как отмечалось в документе, "неограниченный и независимый доступ иностранных журналистов" в палестинский анклав необходим не только для фиксации военных преступлений, но и для того, чтобы воюющие стороны не искажали правду о конфликте. В заявлении также говорилось, что если требования журналистов будут проигнорированы руководством Израиля и лидерами палестинского движения ХАМАС, то сотрудники СМИ попытаются проникнуть на территорию Газы без разрешения с использованием "любых правомерных способов".