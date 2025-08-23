Их состояние оценивают как средней степени тяжести

БЕЛГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю в районе поселка Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины - непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Попутным транспортом они доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу", - написал он.

Гладков также отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.