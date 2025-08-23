Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, грозит до пяти лет лишения свободы.

СК предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Санкция статьи предусматривает в том числе штраф от 2 млн до 5 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Маркарян задержан в субботу на Можайском шоссе возле Кубинки. По данным столичного ГУ МВД, блогер прятался в багажнике, когда сотрудники ГАИ остановили его машину. Он был доставлен в СК для допроса, там ему предъявили обвинения, вину Маркарян не признал. По данным следствия, не позднее 18 августа 2025 года фигурант, находясь на территории Московского региона, записал несколько видео, направленных на унижение достоинства группы лиц, выделенное по признаку национальности - русских, после чего опубликовал снятые кадры в одном из мессенджеров.

25 августа следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении Маркаряна меры пресечения в виде заключения под стражу.