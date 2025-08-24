К инциденту причастен бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, перешедший в военную контрразведку СБУ задолго до начала СВО, рассказал Василий Прозоров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к диверсии на "Северных потоках", является бывшим офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшим на службу в военную контрразведку Службы безопасности Украины (СБУ) задолго до начала специальной военной операции (СВО). Такую информацию предоставил ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Сергей Кузнецов - это бывший офицер ВСУ. Он служил в Одессе в 120-й бригаде связи еще задолго до СВО. И задолго до СВО он перешел на работу в военную контрразведку СБУ. Это обычная практика, когда офицеры вооруженных сил переходят в военную контрразведку, в особые отделы", - сказал он.

По словам Прозорова, Кузнецов служил в 7-м управлении военной контрразведки с дислокацией в Одессе. "В ведении 7-го управления находились все подразделения ВСУ, которые дислоцировались в Одесском регионе. Служил он там в должности оперативного уполномоченного, старшего оперуполномоченного", - добавил экс-сотрудник СБУ.

Ранее командование карабинеров итальянского города Римини сообщило, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года. В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что подозреваемый "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства.