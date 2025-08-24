Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, пострадавших и повреждений нет

СМОЛЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Силы ПВО и ВКС Министерства обороны России уничтожили девять вражеских беспилотников над Смоленской областью в течение ночи. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил в своем канале в мессенджере Max губернатор региона Василий Анохин.

"Сегодня наша область в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА. В течение ночи силами ПВО и ВКС Министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области. Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены", - написал Анохин.

Он отметил, что на места падения обломков направлены оперативные службы. При обнаружении частей БПЛА гражданам следует не приближаться к ним. О местоположении таких обломков необходимо проинформировать экстренные службы.