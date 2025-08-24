Росэнергоатом: блок №3 Курской АЭС разгружен на 50%

Никто не пострадал

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Третий блок Курской АЭС разгрузили наполовину после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

"При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок №3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале концерна.

В пресс-службе подчеркнули, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.