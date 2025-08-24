Команда пыталась спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вертолет группы спасателей совершил жесткую посадку на пике Победы при попытке спасения российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов рассказал "Известиям".

"16 августа наша команда в составе шести человек вылетела на вертолете Ми-8 на максимально возможную высоту для того, чтобы выйти на помощь этой группе. <...> При попытке приземления на высоте 4,9 тыс. м примерно из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали", - рассказал он.

Он отметил, что находившиеся на борту члены спасательной группы получили травмы, однако смогли помочь спуститься двум альпинистам из группы Наговициной. Российская альпинистка пыталась спуститься с вершины вместе с напарником, однако произошло несколько срывов, во время одного из которых у Натальи мог произойти перелом ноги в районе голеностопа.

Ранее начальник базового лагеря Южный Иныльчек, который находится на пике Победы, Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в горах Тянь-Шаня невозможно.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить. Два других участника группы были эвакуированы. В поисково-спасательной операции были задействованы восемь квалифицированных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. Высота пика Победы составляет 7 439 м. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.