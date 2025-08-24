ДТП произошло на сложном участке дороги, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 21 игрок молодежной команды по американскому футболу пострадал в результате ДТП с участием их автобуса недалеко от американского города Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, в автобусе находились 25 игроков и 3 сопровождающих взрослых. ДТП произошло на сложном участке дороги. Полиция начала расследование для установления причин инцидента.

Аккаунт команды в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подтвердил происшествие, подчеркнув, что "все игроки проходят обследование".