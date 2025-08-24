В Кемеровской области полиция ищет шесть пропавших человек

Жители ушли в лес за грибами и не вернулись

КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Полиция ведет масштабные поиски шести человек из деревни в Ясная Поляна в Кемеровской области, которые ушли в лес за грибами и пропали. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" в разное время поступило несколько сообщений о том, что 23 августа текущего года 6 местных жителей, из которых 2 мужчин и 4 женщины, ушли в лес за грибами из деревни Ясная Поляна и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении

Полицией осуществляются масштабные поиски, в которых участвуют 42 полицейских, а также местные жители, спасатели и волонтеры - всего около 100 человек. Также полиция продолжает поиски двух мужчин, которые ушли за грибами в лес на территориях Яшкинского и Новокузнецкого муниципальных округов. Поисковые мероприятия находятся на контроле у руководителя главка МВД Геннадия Корниенко.