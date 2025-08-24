Мальчика доставили в больницу

БРЯНСК, 24 августа. /ТАСС/. Ребенок 2013 года рождения получил ранения в результате атаки БПЛА на поселок Свень-Транспортная в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения", - написал он.

По информации губернатора, мальчика доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее Богомаз сообщал, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали поселок Свень-Транспортная, в результате произошли возгорания жилого дома и автомобиля, еще два дома были частично повреждены.