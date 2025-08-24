На Херсонщине при ударе ВСУ по мосту погибли женщина и ребенок

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук выразил соболезнования родным погибших

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины вечером субботы ударили по Чернянскому мосту в Херсонской области, в результате чего погибли женщина и 11-летний ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук.

"Трасса Мелитополь - Херсон, Чернянский мост. Вечером. В результате прилета с правого берега Днепра два человека доставлены в Каховскую ЦРБ с минно-взрывными травмами. Констатация смерти еще двоих людей. Женщина и ребенок 11 лет", - написал он.

Филипчук выразил соболезнования родным погибших.