Есть пострадавшие из-за обстрела

БЕЛГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили 49 беспилотников и 13 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 6 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников. В селе Репяховка в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков.

В районе села Репяховка в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве ранен мужчина, медики оказали ему помощь. В результате удара БПЛА по легковому автомобилю ранены мужчина и женщина, они госпитализированы. Атаки 10 БПЛА совершены по селам Двулучное, Казинка, Солоти и Шведуновка, а также хутору Леоновка в Валуйском муниципальном округе, 7 БПЛА были подавлены и сбиты.

В Белгородском районе села Бессоновка и Чайки были атакованы четырьмя беспилотниками. В селе Чайки повреждены два частных домовладения и автобус, утром в селе Бессоновка в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому повреждено остекление.

В Борисовском районе села Грузское, Байцуры, Зозули и Стригуны были атакованы четырьмя БПЛА, в селе Байцуры поврежден частный дом, в селе Грузское повреждены два легковых автомобиля, в селе Зозули - частный дом и легковой автомобиль. В Грайворонском муниципальном округе село Мокрая Орловка подверглось обстрелу с применением семи боеприпасов, пострадавших и разрушений нет.

Один БПЛА атаковал поселок Прохоровка, на территории одного из предприятий загорелось оборудование - пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. Также силы ПВО сбили три беспилотника над Старооскольским городским округом, последствий нет.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка совершены атаки 16 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты. В городе Шебекино поврежден легковой автомобиль, в селе Муром - два частных домовладения.