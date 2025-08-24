Есть пострадавшие

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Из здания проводится эвакуация. В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт ЧП в здании.

Это второе происшествие в ЦДМ за год. 12 марта в витрине кафе на первом этаже произошло возгорание. Его площадь составила 2 кв. метра, оно было оперативно ликвидировано. Из здания эвакуировались 100 человек, обошлось без пострадавших.

Строительство Центрального детского магазина на Лубянке началось в 1953 году на месте снесенного Лубянского пассажа. В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2012 году была начата его реконструкция, а закончена - в 2015 году.