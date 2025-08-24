Службы собственника приступили к ремонтно-восстановительным работам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Открытое горение на терминале в порту Усть-Луги ликвидировано, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что пожар в порту начался в результате падения обломков беспилотника. Емкости с топливом не были затронуты огнем, в тушении принимал участие пожарный поезд Октябрьской железной дороги.

"Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Утром 24 августа Кингисеппский район Ленобласти был атакован дронами, большая их часть была сбита в районе Усть-Луги. По информации губернатора, всего было уничтожено 14 БПЛА.