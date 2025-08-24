Заведено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров в акватории Выборгского залива в Ленинградской области, случившегося накануне вечером. В результате инцидента получили травмы семь человек - пассажиры одного из маломерных судов, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В результате столкновения семь человек получили телесные повреждения, из них трое госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Столкновение произошло в субботу около 17:00. На обоих судах следствие зафиксировало механические повреждения, катера были помещены на причал в Выборге.