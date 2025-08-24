На ЗАЭС назвали атаку на Курскую АЭС попыткой эскалации конфликта

Любая атака вблизи АЭС создает риски непоправимой катастрофы, отметила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую АЭС - это сигнал о том, что противник пытается окончательно стереть красные линии, нанося удары по атомным станциям, которые всегда были неприкосновенны в ходе военных конфликтов. Киев использует методы, способные привести к эскалации с неконтролируемыми последствиями, заявила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Это сигнал про стирание красных линий. Атомные электростанции исторически являлись объектами, защищенными международными нормами и неприкосновенными в ходе военных конфликтов из-за колоссальных рисков. Атаки на них или в непосредственной близости от них означают опасную эрозию этих табу. Это сигнал о том, что в конфликте могут быть использованы методы, ведущие к эскалации, последствия которой невозможно контролировать", - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что любая атака вблизи АЭС, даже если ее прямой целью не являются реакторы, "создает риски непоправимой катастрофы". "Падение летательного аппарата, детонация боевой части или повреждение критической инфраструктуры, как в случае с трансформатором КуАЭС, могут привести к непредсказуемым и масштабным последствиям", - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, коллектив Запорожской АЭС внимательно следит за тревожными сообщениями о инциденте в районе Курской АЭС. Сотрудники ЗАЭС выражают полную солидарность с курскими коллегами и "глубокую озабоченность подобными действиями", добавила представитель атомной станции. Она пожелала коллегам с Курской АЭС крепкого духа, а также только штатного и безаварийного режима работы.

В ночь на 24 августа средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ рядом с Курской АЭС, сообщили на станции. Пострадавших нет. При падении беспилотник сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. Блок № 3 был разгружен на 50%. В настоящий момент на Курской АЭС работает энергоблок № 3, блоки № 1 и № 2 находятся в режиме работы без генерации энергии. Энергоблок № 4 находится на плановом ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ознакомилось с информацией о возгорании на Курской АЭС после падения украинского БПЛА.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии, а также атакуют дронами.