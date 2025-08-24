Опубликованы кадры первых минут ЧП в ЦДМ

В оперативных службах сообщили, что один человек погиб из-за разгерметизации баллона в здании

ТАСС, 24 августа. Очевидцы поделились с ТАСС кадрами первых минут ЧП в ЦДМ.

На кадрах видно задымление ЦДМ и слышна пожарная тревога.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что по предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность оборудования.

По данным столичного депздрава, еще три человека пострадали. Двоих из них госпитализировали. Прокуратура начала доследственную проверку по факту ЧП.