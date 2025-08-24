Сотрудники Центрального детского магазина рассказали о первых моментах после ЧП

Некоторые работники подумали, что упала стена

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Некоторые сотрудники Центрального детского магазина в Москве, где произошло ЧП с разгерметизацией баллона, изначально думали, что упала стена. Об этом они сообщили ТАСС.

"Работаю в ЦДМ как раз, я нахожусь на втором этаже. В момент произошедшего услышала большой хлопок, но мы подумали, что упала стена. Вышли проверить, потому что в ЦДМ есть большие часы, мы подумали, что они упали", - сказала одна из сотрудниц.

Женщина уточнила, что задымления в здании не было, за дым приняли пыль, которая поднялась в результате ЧП. После этого сразу началась эвакуация из здания.

Другая сотрудница ЦДМ Анастасия, работающая в тире на четвертом этаже, тоже рассказала об очень громком звуке, сопровождавшем происшествие. После этого с потолка начала падать плитка. "Мы от страха аж подпрыгнули", - сообщила девушка.