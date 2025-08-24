Еще пятеро пострадали

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще пятеро получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Херсонской области за сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли два человека, пятеро получили ранения. <…> В Каховском округе погибли женщина 1997 года рождения и ребенок 2014 года рождения", - написал он.

Сальдо сообщил, что еще два человека, включая четырехлетнего ребенка, ранены в Каховском округе, три человека получили ранения в Алешках. Кроме того, в Новой Каховке удары ВСУ повредили две многоэтажки и газопровод - без газа остаются 46 абонентов. Еще один дом поврежден в Великой Лепетихе.

Глава Херсонской области добавил, что ударам противника также подвергались Пролетарка, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Корсунка, Малая Лепетиха и Каховка.