Спасатели уже обследовали территорию радиусом более 7 км

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Спасатели приостановили на ночь поиски 10 туристов, пропавших в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

"Провел оперативный штаб по итогам первого дня поисковой операции пропавшей туристической группы в районе вулкана Баранского. На данный момент поисковые мероприятия временно приостановлены в связи с наступлением ночного времени", - говорится в сообщении.

Он отметил, что 24 августа была обследована территория радиусом более 7 км. Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями - низкая облачность, густой туман - видимость не превышает 5 м. "Следов пребывания диких животных, которые могли бы угрожать здоровью туристов, на обследованной территории не обнаружено" - подчеркнул Истомин.

Утром 25 августа поиски будут возобновлены, в работах планируется задействовать 25 человек. В случае улучшения погодных условий для расширения зоны поиска будет привлечен вертолет.

"Специалисты проанализировали возможные местоположения туристической группы, в соответствии с этим завтра будут обследованы иные участки", - говорится в сообщении. В поисках принимают участие представители Минобороны, спасатели, сотрудники ОМВД и работники администрации округа.