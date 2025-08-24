Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в столичном Центральном детском магазине (ЦДМ), где ранее погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия.

"Количество пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.