Роспотребнадзор не выявил превышений нормативов радиационной обстановки на КуАЭС

Ведомство продолжает мониторинг радиационной обстановки

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Изменений в гигиенических нормативах радиационной обстановки после пожара и повреждения трансформатора Курской АЭС не обнаружено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В результате атаки БПЛА произошел пожар и был поврежден трансформатор на Курской АЭС. Роспотребнадзор незамедлительно организовал и проводит мониторинг радиационной обстановки. Измерения проводятся лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области один раз в два часа в контрольных точках в населенных пунктах, максимально приближенных к границам Курской АЭС. По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мониторинг и контроль за радиационной обстановкой в Курской области продолжаются. "Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.

Ранее Росэнергоатом сообщил, что в результате падения украинского БПЛА был поврежден трансформатор Курской АЭС.