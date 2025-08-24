Перед концертом к артисту в гримерную комнату пришли сотрудники полиции, они сделали вывод, что исполнитель употребил запрещенные вещества, и потребовали пройти медосвидетельствование

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Административный материал о привлечении к ответственности за отказ от прохождения рэпером Гуфом медицинского освидетельствования поступил в мировой суд Калининграда, сообщили в Telegram-канале Калининградского областного суда.

"24 августа 2025 года в мировой суд поступил административный материал о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача), в отношении 46-летнего Алексея Долматова, ведущего творческую деятельность под псевдонимом Гуф", - сказано в сообщении.

По данным протокола, вечером 23 августа перед концертом, который артист собирался дать в развлекательном центре на улице А. Невского в Калининграде в рамках своего прощального тура, к нему в гримерную комнату пришли сотрудники полиции, получившие сообщение о неадекватном поведении исполнителя. Полицейские сделали вывод, что рэпер употребил запрещенные вещества, и потребовали пройти медосвидетельствование.

"Понимая по внешним признакам: неустойчивые позы, нарушения речи, не подходящие вопросам реплики, поведение, не соответствующее обстановке, что А. Долматов употребил запрещенные вещества, сотрудник полиции потребовал у него пройти медосвидетельствование для дальнейшего решения вопроса о привлечении его к ответственности. В протоколе указано: исполнитель при понятых от этого отказался, что само по себе образует состав административного правонарушения", - сказано в сообщении.

В процессе представитель артиста заявил ходатайство об отложении рассмотрения, поскольку Гуф госпитализирован. Судья отложил рассмотрение дела.