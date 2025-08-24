Пострадавших доставили в больницу

КУРСК, 24 августа. /ТАСС/. Еще двое мужчин и одна женщина пострадали в результате ударов ВСУ по Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

"В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший - 43-летний мужчина - в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу. В Рыльскую ЦРБ также доставлен пострадавший из села Толпино Кореневского района. При атаке дроном 21-летний молодой человек получил рвано-ушибленные раны левого бедра", - написал он.

Позже Хинштейн сообщил, что в Рыльске также ранения получила 54-летняя женщина, у нее травма бедра и грудной клетки, пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей помощь.

Ранее Хинштейн сообщал о том, что в результате удара ВСУ по городу осколочное ранение получил 38-летний мужчина, ему была оказана медицинская помощь. Кроме того, в Рыльске повреждены 1 многоквартирный и 11 частных домов, а также около 10 гаражей и 9 автомобилей. Один частный дом и хозпостройка полностью уничтожены огнем.