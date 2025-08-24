У пострадавшего открытые раны лица и ноги, а также множественные непроникающие ранения живота и предплечья

БЕЛГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ по работающей в поле сельхозтехнике в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В районе хутора Балки Шебекинского округа вражеский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал мирный житель", - написал Гладков.

По информации Гладкова, у мужчины открытые раны лица и ноги, а также множественные непроникающие ранения живота и предплечья. Пострадавшего вывезли попутным транспортом и предали медикам, его доставляют в больницу, вся необходимая помощь оказывается.