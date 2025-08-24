В Брянской области из-за ударов украинских БПЛА пострадали еще три мирных жителя

Всего ранения получили четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок

БРЯНСК, 24 августа. /ТАСС/. Мужчина и две женщины пострадали в результате атаки БПЛА по поселку Свень-Транспортная в Брянской области. Общее число пострадавших в результате удара по поселку увеличилось до четырех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате бесчеловечных преступлений ВСУ в поселке Свень-Транспортная количество пострадавших мирных жителей увеличилось до четырех. В результате варварской атаки ранения получили четверо мирных жителей: две женщины, мужчина и ребенок", - написал он.

По информации главы региона, все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, им оказана медицинская помощь. Ранее Богомаз сообщал, что в поселке Свень-Транспортная ранение получил ребенок 2013 года рождения.