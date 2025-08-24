Их здоровью ничего не угрожает

КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские нашли шестерых человек из деревни Ясная Поляна в Кемеровской области, которые ушли в лес за грибами и пропали. Об этом говорится в региональном главке МВД.

В субботу в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений, что шесть местных жителей ушли в лес за грибами и перестали выходить на связь.

"Сегодня в результате принятых мер одна из групп, состоящая из сотрудников патрульно-постовой службы МО МВД России "Юргинский", нашла всех шестерых пропавших грибников в четырех километрах от деревни Ясная Поляна", - говорится в сообщении.

По информации главка, потерявшиеся встретились в лесу и ночью жгли костры, ожидая помощи. Полицейские нашли их, напоили горячим чаем и вывели из леса. Здоровью жителей ничего не угрожает.

В поисках принимали участие 100 человек: полицейские, местные жители, спасатели, волонтеры.