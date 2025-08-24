Удары были нанесены по коммерческому объекту, автобусу и автомобилю

БЕЛГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на нашу область. Ранены четыре мирных жителя", - написал он.

По информации Гладкова, мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в городе Валуйки, мужчина получил баротравму, осколочные ранения спины и головы, женщина - баротравму. В селе Солоти беспилотник ударил по автобусу предприятия, пострадал водитель - мужчину с множественными осколочными ранениями лица, рук и ног медики доставили в больницу. Ему оказывается помощь. В Борисовском районе БПЛА атаковал автомобиль, водитель обратился в больницу самостоятельно, у него диагностировали баротравму, после оказания помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.