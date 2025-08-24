Наземная группа спасателей поднялась на вершину вулкана, но не обнаружила там следов туристов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. МЧС послало вертолет Ми-8 на поиски пропавшей группы туристов, совершавших восхождение на вулкан Баранского на острове Итуруп, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту", - сказали в МЧС.

Работа спасателей осложнялась низкой облачностью и густым туманом.

Незарегистрированная тургруппа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды.