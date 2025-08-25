В Якутии действуют 24 лесных пожара на площади свыше 8,4 тыс. га

К тушению пожаров привлекли 520 человек с применением 24 единиц техники

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на территории свыше 8,4 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 24 лесных пожара на площади 8 402,3 га на территориях Верхоянского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Сунтарского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов. Из них локализованы семь пожаров на площади 582 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 520 человек с применением 24 единиц техники. На авиапатрулирование запланировано применение 17 воздушных судов, на тушение - шести. Оперативность тушения - 62%. Ликвидированы три лесных пожара на площади, пройденной огнем, 477,3 га, также один ландшафтный пожар на площади, пройденной огнем, 33 га.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 323 лесных пожара на площади 158 225,8 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Мирнинского района.