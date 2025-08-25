По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона Василий Анохин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Расчетами ПВО и средствами РЭБ в Смоленской области сбито и подавлено в воздухе семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

"Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы", - написал он.