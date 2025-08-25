В Забайкалье военного приговорили к 7,5 года колонии за уклонение от службы

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за несколько случаев уклонения от службы. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

"Суд назначил [ему] окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

5 апреля 2024 года мужчина без уважительных причин не явился в установленный срок на службу из отпуска. 2 июня он был задержан военнослужащими и доставлен в воинскую часть. 5 июля его отправили на медицинскую реабилитацию в санаторий. Туда он не явился без уважительных причин и остался по месту жительства. 31 октября его задержали сотрудники полиции и доставили в воинскую часть.

Затем с целью временно уклониться от прохождения военной службы, без уважительных причин, 3 февраля 2025 года военный не прибыл на службу из предоставленного увольнения. 19 апреля 2025 года он был задержан военнослужащими военной комендатуры.