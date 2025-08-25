Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны призвал жителей близлежащих районов не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания вулканом раскаленных камней

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Семеру зафиксировано на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По его данным, пепел поднялся на высоту 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4 676 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел распространяется в северо-западном направлении. Ведомство призвало жителей близлежащих районов не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.